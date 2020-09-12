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    Norveç'e giden Alexander Sörloth, hala Türkiye'ye dönmedi

    Norveç'e giden Alexander Sörloth, hala Türkiye'ye dönmedi

    Norveç Milli Takımı'nın daveti üzerine ülkesine giden Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Beşiktaş maçına 1 gün kalmasına rağmen henüz Türkiye'ye dönmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 08:57
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    Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Beşiktaş'a konuk edecek olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşanıyor.

    TELEFONLARI AÇMIYOR

    Norveç Milli Takımı'ndan gelen davet üzerine ülkesine giden ve Uluslar Ligi maçlarında oynadığı futbolla klasını konuşturan golcü futbolcu, henüz Türkiye'ye dönmedi.

    TRT Spor'un haberine göre; Telefonlarını açmayan 24 yaşındaki futbolcunun, nerede olduğu bilinmiyor.

    DERBİYİ KAÇIRABİLİR

    Yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde, Norveçli golcünün maçı kaçırabileceği belirtildi.

    Norveç e giden Alexander Sörloth, hala Türkiye ye dönmedi #1

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