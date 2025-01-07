Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın takımını 3-0 yendi
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmnda 3-0 yendi.

Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.

PEREIRA'NIN SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi(2G 1B).

Aynı zamanda Nottingham Forest, bu maçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

LİGDE SON DURUM

Maçın ardından oluşan puan durumunda Wolverhampton 16 puanla 17. sırada yer alırken Nottingham Forest 40 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Ercan Ertan
Muhabir