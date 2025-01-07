Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın takımını 3-0 yendi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmnda 3-0 yendi.
Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.
PEREIRA'NIN SERİSİ SON BULDU
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi(2G 1B).
Aynı zamanda Nottingham Forest, bu maçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
LİGDE SON DURUM
Maçın ardından oluşan puan durumunda Wolverhampton 16 puanla 17. sırada yer alırken Nottingham Forest 40 puanla 3. sırada yer alıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış