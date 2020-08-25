Novak: Böyle bir kulüpte olmak hayalimdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, basın mensuplarıyla yaptığı söyleşide geçen sezona ve gelecek planlarına ilişkin düşüncelerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR KULÜPTE OLMAK HAYALİMDİ"

Novak yaptığı açıklamada, "Benim için gerçekten uzun bir sezondu. Avrupa Ligi, Süper Lig ve kupada mücadele ettik. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Çünkü, böyle bir kulüpte olmak hayalimdi.

Açık bir şekilde söyleyeyim. Trabzonspor'dayken sadece Trabzonspor'u düşündüm. Sözleşmemin son 6 ayında diğer opsiyonları düşünmeye başladım. Fenerbahçe'den teklif gelmesi çok güzeldi. Fenerbahçe ile anlaştığım için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"SOL BEKTE MUTLUYUM"

Golcü bir sol bek olmasının nedeninin de açıklayan Çek futbolcu, "20 yaşıma kadar forvet, 10 numara ve kanat oyuncusu olarak oynadım. Her zaman goller atmayı istedim. Kulüp değiştirdiğimde sol bek oynamaya hazır biri yoktu. Ben de sol bek olarak oynadım. Bu pozisyonda başarılı oldum. Goller attım, asistler yaptım. Bana da çok iyi geldi. Şu anda bu pozisyonu değiştirmek istemem. Sol bekte mutluyum." dedi.

"UZUN BİR SEZON OLACAK"

Caner Erkin de takıma katılması hakkında konuşan Novak, "İki tane iyi oyuncu olması çok iyi. Lige 3 takım daha geldi. Sezon uzun olacak. Bir sürü iyi oyuncuya ihtiyacımız olacak. Sezon çok uzun, değişebilir. 11 oyuncusu olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ama önemli olan takımın başarısıdır.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben zirvede oynamak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun yeterli olup olmayacağını göreceğiz. Tüm takım arkadaşlarım, yıllar sonra bu takıma şampiyonluk getirmek için çok aç..." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI ÇOK MAÇ KAZANDIK"

Sarı-lacivertli takımla oynanan maçların Trabzon'da çok farklı karşılandığını söyleyen Çek sol bek, "Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız zaman maçlar farklıydı. Tüm şehir bu maçı bekliyorduk. Oyuncular da öyleydi. Fenerbahçe'ye karşı geçen sezon çok maç kazandık ama geçen sezonlar hakkında değil, gelecek hakkında konuşmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.