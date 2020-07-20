Novak: Gelecek sene de şampiyonluk mücadelesi vereceğiz

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Filip Novak, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla bordo-mavililerde kalacağının sinyallerini verdi.

2018 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen Filip Novak'ın, bordo-mavili takımla anlaşması sezon sonu sona erecek.

Bordo-mavililerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Çek futbolcunun adı, bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak Novak, Süper Lig'in 33. haftasında 4-3 mağlup oldukları Konyaspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamalarla Karadeniz ekibinde kalacağını ima etti.

''ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİZ''

Novak maç sonu, ''Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor'u tebrik ederim. Şampiyonluk elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.