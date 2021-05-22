N’Sakala: 10 numara ihtiyacımız olursa Sergen Yalçın’ı kullanabiliriz

Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Fabrice N’Sakala, şampiyonluk yolculuğuna ve Beşiktaş’a dair açıklamalarda bulundu.

Sene başında Alanyaspor’dan transfer edilen ve kazanılan 2 kupada da büyük payı olan Fabrice N’Sakala, ilk yılında 2 kupa kazanmanın önemine dikkat çekti.

"Benim için gerçekten harika. Burada ilk yılım. İlk yılımda duble yapmak belki de yapabileceğimizin en iyisiydi. Kelimelere dökmek çok zor. Önümüzdeki sezon başlayana kadar da keyfini, tadını çıkaracağız" diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN BİR EFSANE”

Teknik Direktör Sergen Yalçın’la ilgili olarak N’Sakala, "Kolunda 'Ben efsaneyim' dövmesi bile var. Bu bile nasıl bir efsane olduğunu gösteriyor. Takımın efsanesi olduğunu biliyoruz. Sadece futbolcu olarak değil, teknik direktör olarak da efsane sıfatını pekiştirmiştir.

Bu şekilde kupaları kazanmaya, başarılı olmaya devam ettikçe, daha başarılı olacak. Tabii ki Alanyaspor'da bazen videolarını gösteriyordu. 'Bakın isterseniz yapabilirsiniz' diye. İdmanlara; orada da burada da katıldığı oluyordu. Hala tekniği geçmiş değil, hala mükemmel. 10 numara ihtiyacımız olursa, kendisini hala kullanabiliriz" dedi.

“BENİM TÜRKİYE’DE TUTTUĞUM TAKIM BEŞİKTAŞ”

Transferinde Beşiktaş’lı oluşunun büyük etkisi olduğunu söyleyen N’Sakala, "Bir taraftar duygusu diyebilirim bu tercih için. Benim Türkiye'de tuttuğum takım Beşiktaş'tı. Bu Alanyaspor'a transfer olduğumda da aklımdan geçiyordu. Bir gün Beşiktaş'ta oynama fırsatı yakalarsam bunu kaçırmayacağım diye kendime söz veriyordum." açıklamasını yaptı.

Şampiyonluğu taraftarlara armağan eden N'Sakala, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine destek vermek zordu. Tribünde olmadan bu desteği vermek, taraftarlar için hem zor hem de keyifsiz olmuştur. Şampiyonluklarımızı onlara armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUKTAN EMİNDİK”

Göztepe maçı öncesinde galip geleceklerine emin olduklarını söyleyen N’Sakala, “Şampiyonluktan emindik aslında. Neredeyse Ocak ayından beri liderliği kaybetmedik. Son maçta da bu mantaliteye sahiptik. Son maçta elimizde olan bu fırsatı başka takımlara veremeyiz. Bunun elimizden kayıp gitmesine müsaade edemeyiz gibi bir mantalite ile sahaya çıktık. Bir şekilde, nasıl olursa olsun bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Sonrasında da kazandık ve başardık" dedi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR HİS”

Uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi’nde forma giyeceğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel bir his. Çok uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulacağım. En son yine Belçika'da oynamıştım. Futboldaki en güzel, en harika turnuvalardan bir tanesi. Herkesin oynamayı isteyeceği bir turnuva. Beşiktaş için de uzun zaman sonra boy göstereceği bir turnuva. Özel şeyler başarmayı çok istiyoruz." açıklamalarında bulundu.