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    N'Sakala Alanyaspor'a veda etti

    Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala, Alanyaspor'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 17:16
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 17:16
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    N'Sakala Alanyaspor'a veda etti

    Beşiktaş'ın transfer ettiği iddia edilen Fabrice N'Sakala, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Alanyaspor kariyerini sona erdirdiğini açıkladı.

    İşte N'Sakala'nın yaptığı açıklama:

    ''Sevgili Alanyaspor ailesi, Türkiye'ye ilk geldiğimde bu şehre aşık oldum. Oynadığım süre içinde terimin son damlasına kadar Alanyaspor için savaştım.

    Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Veda ederken başta Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor personelleri ve tüm Alanyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum.''

    N Sakala Alanyaspor a veda etti #1

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