N'Sakala: Atiba gibi efsane olmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala, Sergen Yalçın'dan siyah-beyazlı taraftarlara, Atiba'dan PAOK maçına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın ilk transferi olan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında canlı yayına katıldı.

Tecrübeli sol bekin sözleri şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'TA EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

"Sergen Yalçın bana çok fazla şey kattı. Kendisiyle tekrar çalışacağım için mutluyum. Atiba gibi elimden geldiği kadar Beşiktaş'ta kalarak efsane olmak istiyorum."

"TARAFTARLARIN YOKLUĞU BİZİM İÇİN ZOR"

"Taraftarların yokluğu bizim için elbette zor. Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Rakipken bu statta oynamak zor oluyordu. Beşiktaş taraftarının karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tesislar için harika diyebilirim, gördüğüm en iyi imkanlar burada."





"TAKIMLA İLİŞKİM İYİ"

"Takımda bazı futbolcuları önceden tanıyordum. Diğer arkadaşlarımla da iyi gidiyor, alışıyorum. Zaten buraya alışmak benim için kolay. Arkadaşlarla şakalaşıyoruz, güzel gidiyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINA KALMAK İSTİYORUZ"

"PAOK maçı zor olacak. Sonuçta Şampiyonlar Ligi maçı. Olmak ya da olmamak maçı. Tek maç üzerinden oynanacak. Gruplara kalmak istiyoruz. Her futbolcu Şamiyonlar Ligi müziğini sahada duymak ister. Bu turnuvanın bir parçası olmak istiyoruz. Buraya bu hedefle geldim. Gruplara kalarak Beşiktaş camiasına hediye sunmak istiyoruz."