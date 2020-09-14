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    N'Sakala: Davies benim getir götürümü yapar

    N'Sakala: Davies benim getir götürümü yapar

    Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Fabrice N'Sakala Instagram'da kendisine yapılan yoruma "Davies benim getir götürümü yapar" şeklinde cevap verdi. Deneyimli sol bekin yorumu taraftarların ilgisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 13:00
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    Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye giden Caner Erkin'in yerine Alanyaspor'dan transfer ettiği Fabrice N'Sakala Trabzonspor maçı sonrası taraftardan tam not aldı.

    PAOK maçında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan N'Sakala'nın başarılı futbolu derbide göz doldurdu.

    N Sakala: Davies benim getir götürümü yapar #1

    "DAVIES BENİM GETİR GÖTÜRÜMÜ YAPAR"

    Sosyal medyada taraftarların ilgi gösterdiği N'Sakala kendisine yönelik "Bizim Davies de bu kral" yorumuna cevap olarak "Davies benim getir götürümü yapar." şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

    N Sakala: Davies benim getir götürümü yapar #2

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