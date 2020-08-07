N'Sakala formayı giymeden kartal pozunu verdi

Siyah-beyazlıların Alanyaspor'dan transfer ettiği N'Sakala, transferi resmen açıklanmamasına rağmen kartal pozunu verdi. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la yakında sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala İstanbul'a son detayları görüşmek üzere ailesiyle birlikte geldi.

FORMAYI GİYMEDEN KARTAL POZUNU VERDİ

Yeni sezonda siyah-beyazlıların yeni sol beki olacak olan N'Sakala, camianın simgesi olan "kartal pozunu" vererek taraftarlara mesaj gönderdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÇOK ÖZLEDİM"

Tecrübeli sol bek dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan transfer sürecine de değinen Fabrice N'Sakala, "Erol Bulut'a en iyi dileklerimi iletiyorum çünkü çok iyi bir antrenör. Daha önce konuştuğumuzda onunla gitmemi (Fenerbahçe'ye) istediğini söyledi ama ben Beşiktaş'ta karar kıldım ve bu karardan memnunum." şeklinde konuştu.

30 yaşındaki sol bekin kısa sürede açıklanması bekleniyor.