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    N'Sakala hastaneye kaldırıldı

    N'Sakala hastaneye kaldırıldı

    Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşarak düşen Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 23:19
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 23:48
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    Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, mücadelenin 71. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı.

    N'Sakala'nın durumu ciddi görünürken, bir anda oyuncular ambulansı işaret etti. Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi.

    Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.

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    BİLİNCİ AÇIK

    Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı  ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti.

    İLK MÜDAHALEYİ NECİP YAPTI

    Bir anda yere yığılan N'Sakala'ya ise ilk müdahaleyi o sırada ısınmak için saha kenarında olan kaptan Necip Uysal yaptı. Tecrübeli futbolcu soğukkanlı hareketleriyle takım arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı.

    N Sakala hastaneye kaldırıldı #2

    N Sakala hastaneye kaldırıldı #3

    N Sakala hastaneye kaldırıldı #4

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