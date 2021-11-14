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- N'Sakala kadro dışı bırakılacak
N'Sakala kadro dışı bırakılacak
- Haber Merkezi
- 14.11.2021 - 10:22
- Güncelleme : 14.11.2021 - 11:08
Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta devre arasında operasyon beklenirken, özellikle Fabrice N’Sakala’nın topun ağzında…
Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan’a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.
İSTANBUL’A GELDİĞİNDE TEBLİĞ EDİLECEK
Halen Demokratik Kongo Milli Takımı kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya İstanbul’a geldiğinde kararın tebliğ edileceği bildirildi.
Teknik heyetin gözünden düşen N’Sakala’nın teklif gelmesi halinde devre arasında gönderilmesi de gündemde.
YUSUF SARI'NIN GÖNDERİSİNİ BEĞENMİŞTİ
Trabzonspor maçında alınan yenilginin ardından N'Sakala'dan tepki çeken bir hareket gelmişti.
Maçın ardından galibiyet paylaşımı yapan Yusuf Sarı'nın gönderisini beğenen oyuncu, Beşiktaş taraftarınca oldukça tepki toplamıştı.