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    N'Sakala kadro dışı bırakılacak

    N'Sakala kadro dışı bırakılacak

    Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Fabrice N’Sakala'nın kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 11:08
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    Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta devre arasında operasyon beklenirken, özellikle Fabrice N’Sakala’nın topun ağzında…

    Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan’a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.

    İSTANBUL’A GELDİĞİNDE TEBLİĞ EDİLECEK

    Halen Demokratik Kongo Milli Takımı kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya İstanbul’a geldiğinde kararın tebliğ edileceği bildirildi.

    Teknik heyetin gözünden düşen N’Sakala’nın teklif gelmesi halinde devre arasında gönderilmesi de gündemde.

    N Sakala kadro dışı bırakılacak #1

    YUSUF SARI'NIN GÖNDERİSİNİ BEĞENMİŞTİ

    Trabzonspor maçında alınan yenilginin ardından N'Sakala'dan tepki çeken bir hareket gelmişti.

    Maçın ardından galibiyet paylaşımı yapan Yusuf Sarı'nın gönderisini beğenen oyuncu, Beşiktaş taraftarınca oldukça tepki toplamıştı.

    N Sakala kadro dışı bırakılacak #2

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