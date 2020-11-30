N'Sakala: Müthiş sol ayağımla yapıştırdım

Beşiktaş'ın başarılı sol beki Fabrice N'Sakala Fenerbahçe maçında attığı golün ardından sosyal medyada da şov yapmaya devam etti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi 4-3 kazanan siyah-beyazlılarda galibiyetin coşkusu yaşanmaya devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşımlar sürerken, mücadeleye sonradan giren ve takımının 4. golünü atan Fabrice N'Sakala takipçisinden gelen sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi.

OLCAY'IN SÖZLERİNE GÖNDERME

Bir takipçisi N'Sakala'ya, "Kardeş, nasıl attın o golü anlatsana kardeşlerine?" sorusunu yöneltirken, "Müthiş sol ayağumlan yabuşturdum" cevabını vererek eski Beşiktaşlı Olcay Şahan'ın sözlerine atıfta bulundu.



Başka bir futbolsever ise, "N'Sakala > Marcelo" yorumunu yaparken, N'Sakala, "Bugün abartabilirsin kardeş" diyerek gülücükle yanıtladı.



