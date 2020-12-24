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    N'Sakala: Sakatlığım beni kısıtladı

    Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, 1-0 yendikleri Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 21:14
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    N'Sakala: Sakatlığım beni kısıtladı

    Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Fabrice N'Sakala açıklamalarda bulundu.

    "SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL"

    Kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen N'Sakala, "Sakatlığım ciddi değil ama maçın zorluğundan ötürü sakatlığım beni kısıtladı. Önemli olan 3 puan almaktı. Bekleyen, kontra düşünen bir rakibe karşı oynadık. İlk golü atmak önemliydi. Maçı kazandığımız için mutluyum. Çok fazla maç var önümüzde. Hocamız herkesten faydalanmak istiyor. Galibiyetler alıyor, galibiyetlerle devam ediyoruz. Umarım böyle devam ederiz." dedi.

    N Sakala: Sakatlığım beni kısıtladı #1

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