N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Fabrice N'Sakala, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. N'Sakala, Erol Bulut'un kendisine "Fenerbahçe'ye gel" demediğini belirtti.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı sol bek Fabri N'Sakala, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Fabrice N'Skala'nın açıklamaları...

"İLK OLARAK SERGEN HOCA İLE KONUŞTUM"

"Türkiye'ye geldiğimden beri büyük bir takımda oynamak için çok çalıştım. Beşiktaş'a kadar gelmem kolay değildi ama çalıştım ve başardım. Beşiktaş'a gelmeden ilk önce Sergen Hoca ile konuştum. Zaten tanışıyorduk ve sözleşmem bitmek üzereydi. Düşüncelerimi ilk onunla paylaştım."





"ÖZGÜVENİMİZ YÜKSEK"

"Birçok transfer oldu ve adaptasyon süreci yaşadık. En kısa sürede toparlanacağız. Büyük takımız, bireysel olarak büyük futbolculardan kuruluyuz. Ancak küçük detaylar var. Özgüvenimiz yüksek, en kısa sürede iyi işler yapacağız."

"CANER FARKLI BEN FARKLIYIM"

"Caner Erkin ile kıyaslandığımı görüyorum. Caner'in tarzı farklı, benim tarzım farklı. Bu iki farklı tip oyuncudan, aynı sonucu beklemek doğru olmaz."





"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

"Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen sene de kötü başladık ama üçüncü bitirdik. Şu an pozitifiz ve sezon sonu için olumlu düşünüyoruz.

Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'a karşı hayranlığım var. Hatta Alanyaspor'da bir takım arkadaşım Beşiktaş taraftarıydı ve bu transfere onun da etkisi olmuştur. Umarım en kısa zamanda bu formayla gol de atarım."

"ŞAMPİYON OLURSAK GİTAR ÇALACAĞIM"

"Tesiste gitar çalmıyorum çünkü insan içinde çalmaya utanıyorum. Şampiyonlukta gitar çalacağımın sözü hala geçerli. Şampiyon olmak için gerçekten elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum."





"EROL HOCA BANA FENERBAHÇE'YE GELİR MİSİN DEMEDİ"

"Erol Hoca ile iyi ilişkimiz var. O, bana hiçbir zaman 'Fenerbahçe'ye gelir misin?' demedi. Tercihi hep bana bıraktı. Alanyaspor'da da birkaç kez bunu konuştuk. Erol Hoca tercihi bana bıraktı ve ben de Beşiktaş'ı seçtim. Hala konuşuyoruz ama aynı şeyleri değil."

"ERSİN'İN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

"Ersin Destanoğlu öğreniyor ve geleceği çok parlak. Herkes hata yapar, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve çok daha iyi durumda olacağını düşünüyorum. Rıdvan Yılmaz'ı Beşiktaş'a gelmeden tanıyorum oda çok iyi. Beşiktaş'ın çok iyi gençleri var, Utku Yuvakuran da iyi. Başka arkadaşlar da var. Beşiktaş'ın geleceği onlarla daha iyi olacak."