N'Sakala'dan Beşiktaş'a iyi haber

Futbol oynamasına engel bir durum olmayan Fabrice N'Sakala, yakın zamanda antrenmanlara başlayacak.

Gaziantep maçında yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın sonuçları belli oldu.

TESTLERİ TEMİZ ÇIKTI

TRT Spor'da yer alan habere göre; başarılı sol bekin futbol oynamasına engel bir durum olmadığı, yakın zamanda antrenmanlara tekrar başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş'a Ağustos 2020'de Alanyaspor'dan transfer olan 31 yaşındaki Kongolu sol bek, Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıktı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.