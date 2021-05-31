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    N'Sakala'dan Emre Belözoğlu'na gönderme

    N'Sakala'dan Emre Belözoğlu'na gönderme

    Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Emre Belözoğlu ile özdeşleşen, "Alo ben Emre abin..." sözüne gönderme yaparak paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 16:40
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    Geçen sezonun başında Fenerbahçe, o dönem sportif direktör olan Emre Belözoğlu ile birçok transferi bitirmişti.

    Genç futbolculara ağabeylik yapan Belözoğlu, bu iletişimini sürdürerek oyuncuları takıma kazandırmıştı.

    Hatta, "Alo ben Emre abin..." sözü, Emre Belözoğlu'yla özdeşleşmişti.

    N Sakala dan Emre Belözoğlu na gönderme #1

    "ALO KARDEŞİM BEN N'SAKALA ABİN"

    Beşiktaş'ta bu sezon sol bekte forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Fabrice N'Sakala, bu söze gönderme yaparak bir paylaşımda bulundu.

    N'Sakala paylaşımında, “Alo kardeşim ben N'Sakala abin. Troyes, where it all began.(Her şeyin başladığı yer)” ifadelerini kullandı.

    Ünlü oyuncunun paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlardan yüzlerce yorum aldı.

    N Sakala dan Emre Belözoğlu na gönderme #2

    N Sakala dan Emre Belözoğlu na gönderme #3

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