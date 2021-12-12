N'Sakala'dan ırkçı mesaja tepki

31 yaşındaki oyuncu, kişisel Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bu sırada bir taraftar tecrübeli futbolcuya 2 maymun emojisi ile "Evine dön" mesajını yazdı.

N'Sakala ırkçı mesajı yazan kişiyi ifşa ederken, tepki de gösterdi. Tecrübeli oyuncu, "Eleştiri tamam, 'Evine dön' tamam, kötü kelimeler tamam ama maymuna hayır! Biraz saygı duy" yazdı.

FABRICE N'SAKALA NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

N’Sakala’nın kadro dışı kalma sebebi ise Beşiktaş’ın Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından bordo-mavili takımdan Yusuf Sarı’nın galibiyeti kutladığı Instagram paylaşımını beğenmesi.

31 yaşındaki sol bek, Alanyspor maçının kafilesine alınmamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kongolu oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak.