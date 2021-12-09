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    N'Sakala'dan Sergen Yalçın'a veda

    Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 16:15
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    N'Sakala'dan Sergen Yalçın'a veda

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sonra erdi.

    Ayrılık sonrasında Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'dan paylaşım geldi.

    "HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM"

    N'Sakala, Instagram'da Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını paylaştı ve düştüğü "Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun" notuyla Sergen Yalçın'a veda etti.

    N Sakala dan Sergen Yalçın a veda #1

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