N'Sakala'nın kötü performansı dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala yaptığı hatalarla dikkat çekiyor. Uyum problemi yaşayan Kongolu futbolcu PAOK maçının ardından Sivasspor maçında da vasadı aşamadı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Fabrice N'Sakala PAOK ve Sivasspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

HATALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Caner Erkin'in takımdan ayrılmasının ardından transfer edilen N'Sakala savunmada yaptığı hatalarla da dikkat çekiyor.

Sivasspor'un attığı golde de hata yapan deneyimli sol beke Beşiktaşlı taraftarların tepkisi de artıyor.

N'Sakala PAOK maçındaki kötü performansının ardından yaptığı bir paylaşımda taraftarlardan özür dileyerek daha iyi oynayacağına söz vermişti.





"ŞAMPİYON OLURSAK GİTAR ÇALACAĞIM

30 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Takıma söz verdim, şampiyon olursak statta gitar çalacağım." ifadelerini kullanmıştı.



