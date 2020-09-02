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    N'Sakala'nın kötü performansı dikkat çekiyor

    N'Sakala'nın kötü performansı dikkat çekiyor

    Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala yaptığı hatalarla dikkat çekiyor. Uyum problemi yaşayan Kongolu futbolcu PAOK maçının ardından Sivasspor maçında da vasadı aşamadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 09:01
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 09:01
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    Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Fabrice N'Sakala PAOK ve Sivasspor  maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

    HATALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

    Caner Erkin'in takımdan ayrılmasının ardından transfer edilen N'Sakala savunmada yaptığı hatalarla da dikkat çekiyor.

    Sivasspor'un attığı golde de hata yapan deneyimli sol beke Beşiktaşlı taraftarların tepkisi de artıyor.

    N'Sakala PAOK maçındaki kötü performansının ardından yaptığı bir paylaşımda taraftarlardan özür dileyerek daha iyi oynayacağına söz vermişti.

    N Sakala nın kötü performansı dikkat çekiyor #1

    "ŞAMPİYON OLURSAK GİTAR ÇALACAĞIM

    30 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Takıma söz verdim, şampiyon olursak statta gitar çalacağım." ifadelerini kullanmıştı.

    N Sakala nın kötü performansı dikkat çekiyor #2

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