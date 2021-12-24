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    N'Sakala'ya Altay talip oldu

    N'Sakala'ya Altay talip oldu

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'ya İzmir'in köklü kulübü Altay talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 14:19
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    Altay yönetimi, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

    Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu sonrası savunma takviyesine öncelik veriyor.

    Bu doğrultuda kurmaylar, Süper Lig'den iki ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'dan 26 yaşındaki stoper Bahadır Öztürk ile Beşiktaş'ta kadro dışı kalan sol bek Fabrice N'Sakala için devreye girdi.

    N Sakala ya Altay talip oldu #1

    ALTAY N'SAKALA'YI BONSERVİSİYLE İSTİYOR

    Güney ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Öztürk için kiralama formülünü düşünen Altay, Beşiktaş'tan gönderilmesi gündemde olan 31 yaşındaki Fransız N'Sakala'yı ise bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    N Sakala ya Altay talip oldu #2

    Beşiktaş'ta kadro dışı futbolcular bir arada - HABERİ

    N Sakala ya Altay talip oldu #3

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