Nuri Fatih Aydın da Yeni Malatyaspor’a veda etti

İHA

FIFA'dan aldığı puan silme cezaları ile birlikte 1. Lig’de -21 puanla son sırada bulunan Yeni Malatyaspor’da takımın önemli oyuncularından Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş ve Erşan Yaşa’nın sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılmasının ardından bir veda daha yaşandı.

Yaklaşık 8 yıldır takımda olan orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın da sözleşmesini feshederek takımdan gitti.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Aydın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: