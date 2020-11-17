Nuri Şahin: Etiyopya'da 30 bin kişiye temiz su sağlayacağız

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin, yaptığı açıklamalarda Antalyaspor kariyerinden yeni teknik direktör Ersun Yanal'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Milli takım arasını Antalya Belek'te bulunan Regnum Carya Oteli'nin sahasında değerlendiren Antalyaspor'da yıldız futbolcu Nur Şahin, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Antalyaspor'un kendisine sunduğu projenin takıma katılmasında büyük rol oynadığını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Antalyaspor beni sunduğu projeyle ikna etti. Özellikle gençlere yaptıkları yatırımlar ve benim burada nasıl bir rol alacağıma dair yaptığımız konuşmada başkanımız beni çok etkiledi. Buraya gelmemdeki en büyük etken de bu oldu. 32 yaşındayım ve sadece bugünü ve kendi performansımı değil geleceği ve gençlere nasıl yardımcı olabileceğimi de düşünüyorum. Antalyaspor'un bana uygun gördüğü rol beni de heyecanlandırdığından buradayım. Hiç pişman olmadım. Burada saha içinde ve saha dışında elimden geldiğince tecrübelerimi yansıtmak istiyorum. Werder Bremen ile sözleşme bittiğinde birkaç alternatifim vardı. Dünyanın en büyük kulüplerinde, en iyi liglerinde oynadım. Bu aşamada dahil olacağım projenin beni heyecanlandıran, mutlu eden, ilerleyen zamanları düşünüp aldığım eğitimlere göre olması gerekiyordu. Benim için en güzel ve en doğru yer Antalyaspor'du ve burayı seçtim." ifadelerini kullandı.

"AİLECE ANTALYA'DA YAŞAMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Antalya şehrinden de övgüyle bahseden Şahin, "Şehir bizi çok güzel karşıladı. Hem kulüpteki çalışanlar hem de Antalya şehri bizi çabuk kabullendi. Eşim ve çocuklarım da çok mutlu. Oğlum, 9 yaşına kadar Türkiye'de yaşamamış, arkadaşlık ortamı Almanya'da olan bir çocuk olduğundan çekinmiştim, ancak çok iyi adapte oldu. Burayı çok sevdi. Onların mutluluğu benim mutluluğum. O yüzden ailem mutlu olduğu için de benim adaptasyonum daha da kolay oldu. Kızım da aynı şekilde. Eşim de çok sevdi. Antalya'ya tatile geldiğimiz için şehri biliyorduk. Antalya'nın sadece turistik değil başka güzellikleri de var. İklimi, havası güzel, insanları sıcakkanlı. Burada çok mutluyuz." diye konuştu.

"BORUSSIA DORTMUND TARAFTARIYIM"

Birçok anı biriktirdiğini söyleyen Şahin, "Bir futbolcunun yapacağı en güzel şey anılar biriktirmek. Borussia Dortmund'un yeri bende ayrı. Türkiye'deki çocuklar nasıl Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oluyorsa ben de Borussia Dortmund taraftarıyım. Liverpool, Madrid'ten çok farklı bir kulüp. Real Madrid'in yapısı ve futbola bakış açısı Liverpool'dan çok farklı. İkisi de çok başarılı ve farklı yollardan gitmiş, çok büyük tarihe sahip iki kulüp. İyi ki oralarda forma giymişim. Bugünkü vizyona sahip olmamda bu iki kulüp bana çok katkı sağladı." açıklamasında bulundu.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE CENGİZ ÜNDER, 'AĞABEY KEŞKE MİLLİ TAKIMI BIRAKMASAYDIN' DEDİ"

"Milli takımı bırakma konusunda erken mi karar verdin?" sorusuna da Şahin, "Yok. Bu soru bana çok soruluyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile karşılaştığımda da onlar da bana, 'Ağabey keşke bırakmasaydın' dedi. Tam da zamanında bıraktığımı düşünüyorum. İnsan bırakmamak için onlarca sebep sayabilir kendine ama bırakmak için bir tek sebep yeterlidir; doğru zamanın gelmesi. Ben doğru zamanın geldiğini düşündüğüm için, alttan gelen gençlerin bayrağı devralması için bıraktım. Şimdi bakınca çok da doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Bu bayrağı birileri devralmak zorundaydı. Çok düşündüğüm, artı ve eksilerini tartıya koyarak verdiğim bir karardı. Benim için ve ülkemiz için doğru bir karardı. Bu jenerasyon ülkemiz için çok yetenekli bir jenerasyon. Ne zaman dışarıdan bir desteğe ihtiyaçları olursa ben hep buradayım." şeklinde yanıt verdi.

"ETİYOPYA'DA YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİYE TEMİZ SU SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Etiyopya'da ihtiyaç sahipleri için su kuyusu açan ve yaptığı yardımlar için Şahin, "Bu konuları konuşmayı çok seven birisi değilim. Ben bu olaya tek seferlik bakmıyorum. Etiyopya bir fitilin ateşlenmesiydi ama dünyada insanların temiz suya ulaşması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Etiyopya'daki su kuyularımız açılıyor. 3 tane açıldı, 2 tane de açılacak. Yaklaşık 30 bin kişiye temiz su sağlamış olacağız. İnsanların bu pandemi sürecinde temiz suya daha çok ihtiyacı oldu." açıklamasında bulundu.

"ERSUN HOCA İLE İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Antalyaspor'da yaşanan teknik direktör değişimi sonrası göreve gelen Ersun Yanal hakkında ise Şahin, "Çok büyük bir isim. Türkiye'de başarılı işlere imza atmış bir hoca. Çok sevdim ve enerjisi çok hoşuma gitti. İşe bilimsel yaklaşması çok güzel. Enerji dolu, iletişimi kuvvetli bir insan. Çok iyi işler yapacağız. Ekibi de çok cana yakın ve çok profesyoneller. İnşallah bizim açımızdan güzel olur." dedi.