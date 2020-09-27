Nuri Şahin: Gençlere yol göstermek istiyorum

Antalyaspor'un yeni transferi Nuri Şahin, Türk futboluna katkı sağlamak istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün YouTube kanalında ilk bölümü yayınlanan "Soru-Cevap" programına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Werder Bremen'e imza attıktan iki yıl sonra Türkiye'de futbol oynamaya aile içinde karar verdiklerini açıkladı.

Kariyerinin son 3-4 yılını ülkesi Türkiye'de futbol oynayarak tamamlamayı planladığını aktaran Nuri, kendisi için en hayırlı yer olarak Antalyaspor'u gördüğünü ve bu kararından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Antalyaspor'u seçmesinin ana nedeninin "huzur" olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, saha içinde olduğu kadar dışında da Antalyaspor'a ve Türk futboluna katkı sunmayı hedeflediğini dile getirdi.

"GENÇLERE YOL GÖSTERMEK İSTİYORUM"

"Yapılacak o kadar güzel şeyler, çok iş var ki..." ifadesini kullanan Şahin, "Çok yetenekli genç futbolcularımız var. 'Abilik' demek istemiyorum ama kariyerlerinde onlara yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Gençlere yol göstermek istiyorum." dedi.