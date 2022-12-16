Nuri Şahin, Dünya Kupası'nı, gösterdiği performanstan dolayı Messi'li Arjantin'in kazanmasını istediğini söyledi.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sezona iyi başladıklarını, sonrasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Kırmızı beyazlıların genç futbol sorumlusu, "Hem skor anlamında hem bireysel anlamda en sorunlu sezonumuzdu. Bu sorun beklentimden uzun sürse de 6 haftalık kayıplardan sonra 3'te 3'le iyi bir şekilde çıktık. Keşke Beşiktaş maçını da oynasaydık." şeklinde konuştu.

Nuri Şahin: Gönlüm Arjantin'den yana VİDEO



"Galatasaray maçına çok üzüldüm"

Takımının durumunu çok kötü görmediğini vurgulayan Nuri Şahin, "Kötü gittiğimiz zaman çok fazla bireysel hata yaptık. Üst üste gelmesi bizi puan ve skor anlamında geriye attı. Ligde en çok Galatasaray maçına üzüldüm. Çok iyi oynadığımız ve iyi hazırlandığımız bir maçtı. Performans anlamında benim hocalık dönemimde taktiksel anlamda en iyi hazırlandığımız maçlardan biriydi. Penaltıyı atsak belki çok farklı olurdu. O maça çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.

"Messi kupayı kaldırsın"

DHA'ya konuşan Nuri Şahin, Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasında gönlünün Arjantin'den yana olduğunu söyledi.

Şahin, "Ben de Messi'nin kariyerinde Dünya Kupası'yla resmini görmek isterim. Ronaldo da Messi de inanılmaz seviyede. Oğlum Messi'nin kazanmasını hiç istemiyor. O Messi ile Ronaldo'nun kıyaslamasında Messi'nin bir adım önde olmasını istemiyor. İkisi aynı seviyede kalsın istiyor. Eşim tamamen Fas'ı destekledi. Güzel bir final olsun ama Fransa 2018'de aldığı için Messi'nin de özellikle bu turnuvada sergilediği performanstan dolayı Arjantin'in almasını istiyorum." dedi.





