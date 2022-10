Nuri Şahin: Hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, futbolculuk dönemi ve hedefleriyle alakalı konuştu, en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, futbolculuk dönemi, milli takım seçimi ve gelecek planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Nuri Şahin'in açıklamaları:

"Biz yetiştiriyoruz, onlar kullanıyor"

Nuri Şahin, "Olimpiyat Stadı'nda Almanya'yı yendiğimiz hazırlık maçında ilk golü Halil ağabey (Altıntop) attı. Bir de ben attım. O maçtan sonra Franz Beckenbauer (Bayern Münih'in eski başkanı) "Biz yetiştiriyoruz, onlar kullanıyor" diye bir sözü olmuştu" dedi.

"2006'da Almanya A Milli Takımı'nda olabilirdim"

"Keşke Almanya'yı seçseydim diye hiç düşündün mü?" sorusuna genç teknik adam, "Yok. Buna insanlar inanmıyor ama istemedim. 2006'da Almanya A Milli Takımı'nda olabilirdim. Onlarla da görüşmüştüm. Net bir şekilde kariyerime Almanya'da devam etmek istediğimi ama milli takım için Türkiye Milli Takımı'nı seçmek istediğimi ve bu kararımdan dönmeyeceğimi söyledim. Bunun artılarını ve eksilerini o dönemde menajerim de masaya yatırmıştı.

'Dünya Kupası kazanabilirsin. Avrupa şampiyonalarına katılabilirsin. Türkiye son senelerde ne kadar katılmış, ne başarmış. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım' dedi. Ama ben nettim. Bir tane Dünya Kupası oynamayı çok isterdim. O zaman kariyerime baktığımda Türkiye ile bir tane Dünya Kupası oynarım herhalde diyordum, ama nasip olmadı. Ama kesinlikle ve kesinlikle pişman olmadım" yanıtını verdi.

"Dortmund benim evim"

"2002'deki başarılarımız mı seni Türkiye'yi seçmeye itti?" sorusu üzerine de Nuri Şahin, "Ben çok başarılı bir öğrenciydim. İnanılmaz iyi bir öğrenciydim. Okuldan kaçtığım belki bir iki gün vardır. Bir tanesi 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynanan yarı final maçıydı. O maç aklımda öyle bir yer edinmiş ki, o maçtaki duygular, Almanya'da arabayla gezmeler. Belki seçimimde o etkili olmuştur. Ama Almanya U-14 takımı ile kampa katılmıştım. Ama dedemi arayıp "beni al" demiştim. Ancak Dortmund benim evim. Dortmund taraftarıydım" diye konuştu.

"Türkiye'deki tuttuğun takım?" sorusuna ise direkt yanıt vermeyen Nuri Şahin, şaka yollu olarak "Avrupa'da oynayan Türk takımı" yanıtını verdi.

"Biraz daha sabırlı olabilirdim"

Real Madrid'e transferinden önce dünyanın her kulübünün kendisini istediğini söyleyen Nuri Şahin, İspanyol devinde başarılı olamamasının nedeni olarak da "Sakatlık, heyecan, tecrübesizlik. Ama biraz daha sabırlı olabilirdim. O zaman gençsin, bir an önce oynamak istiyorsun. Sakatım, bir yıl oynamadım. Bir an önce oynamak istedim. Sabırlı olsaydım, daha farklı olabilirdi. Real Madrid'i sevmek farklı, o formayı bir kez giymek de farklı. Hayalimdi. Bugün bile Florentino Perez'le (Real Madrid başkanı) telefonda görüştüğüm de onda o duyguyu hissediyorum. Hocalığımı da tebrik etti. Mourunho beni tebrik etti. Kariyerimde başarılar dilediler. Onların hepsi elinden geleni yaptı. Mourinho da elinden geleni yaptı. Ama olmadı.

Şimdiki Liverpool o zamanki Liverpool değildi. İnanılmaz bir kulüptü. Liverpool'a girdiğinizde her yeri futbol kokuyordu. O zaman Dortmund, Liverpool'un önündeydi. Klopp da arayınca Dortmund'a döndüm" ifadelerini kullandı.

"Futbolu özlemiyorum, çünkü işin içindeyim"

Sokrates YouTube kanalına konuşan Nuri Şahin, "Erken bırakmadım. Daha fazlası ne olabilirdi? 17 sene oynadım. 17 seneye çok şey sığdırdım. Antalya bana çok iyi geldi. Herkes 'Antalya'da ne işi var?' dedi. 4 büyük takımla da görüştük. Ama Antalya bana inanılmaz iyi geldi. Ersun Hoca gittiğinde de görüştük. Bu işi yapacaktım. Hazırlanıyordum. Başlangıç için belki riskliydi. Başaracağıma inanıyordum.

Benim en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Artık, o şansım kalmamıştı. Hocalıkta yeni bir heyecan. Bunu başarabilir miyim? Bilmiyorum. Hedefim mi, evet. Buraya başlamak istedim. İyi de yaptığımı düşünüyorum. Keşke oyunculuğa devam etseydim dediğim hiçbir zaman olmadı. Futbolu özlemiyorum. Çünkü işin içindeyim" diye konuştu.