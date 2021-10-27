Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, "Jürgen Klopp'u hocalığından ziyade insan olarak da örnek alıyorum. Futbol aklı olarak örnek aldığım kişi ise kesilnlikle Thomas Tuchel." dedi.

Antalyaspor'da görevi Ersun Yanal'dan devralan Nuri Şahin, TRT Spor’a konuştu.

Kırmızı-beyazlı kulübün futbol sorumlusu Şahin, "Kendimi hazır hissettiğim için bu teklifi kabul ettim. Bütün takım arkadaşlarım da antrenör olmama çok olumlu yaklaştı" diye konuştu.

“KISA VADEDE PLANLARIMIZ GERÇEKLEŞTİRMEMİZ LAZIM”

Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı ekipteki hedefiyle ilgili olarak "Tabii ki Antalyaspor'un Avrupa'da oynaması benim de hayalim. Ama bu bir süreç işi, öncelikle maç kazanmamız ve kısa vade planlarımızı gerçekleştirmemiz lazım" dedi.

Nuri Şahin: Klopp'u örnek alıyorum İZLE



“KAN DEĞİŞİMİ İYİ GELEBİLİR”

A Milli Takım'da yaşanan değişimi de değerlendiren Nuri Şahin, Alman ekolünün Türk futboluna fayda getirebileceğini söyledi. Şahin, ''Kan değişimi A Milli Takıma iyi gelebilir'' ifadelerini kullandı.

2002'den sonra ülke olarak en iyi kadroya sahip olduğumuzu belirten Şahin, oyunculara destek olunmasını gerektiğini belirterek, "Benim için unutulmaz maç, ilk milli maçımdı" dedi

“GEREKİRSE KENDİMİ OYUNA ALIRIM”

İlerleyen dönemde yeniden sahaya girip girmeyeceği sorusu üzerine Şahin, "Gerekirse kendimi oyuna alırım. Dışarıdan 'ortaya Nuri Şahin'i al, takımın ihtiyacı var' diye bağıranlar oldu. Şu an takıma ve oyunculara güveniyorum ama ihtiyaç olduğunda elbette ki oynarım. 33 yaşında olsam da bu seviyelerde yetenekli olmasaydım oynayamazdım." ifadelerini kullandı.

“KLOPP’U ÖRNEK ALIYORUM”

Hayalinin gerçekleştiğini hissettiği günün Dortmund'la ilk maçı olduğunu söyleyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Jürgen Klopp'u hocalığından ziyade insan olarak da örnek alıyorum. Futbol aklı olarak örnek aldığım kişi ise kesilnlikle Thomas Tuchel."