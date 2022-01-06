Nuri Şahin: Rosier'e yakışmadı

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin Beşiktaş maçının ardından, "Rosier'in yaptığı o kalitede bir futbolcuya yakışmadı." dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş'a kaybettikleri Süper Kupa maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Nuri Şahin, "Öncelikle Beşiktaş'ı ve Önder Hoca'yı tebrik ediyorum. Takımımla gurur duyuyorum. İlk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı oyunun kontrolünü aldık. Uzatmalarda daha iyi, daha diri olan taraftık. Bu işin içinde kazanmak da var, kaybetmek de... Penaltı atmak var, kaçırmak var. Aktif futbol hayatımda o kadar çok penaltı kaçırdım ki... Hiçbir sıkıntı yok. Penaltıların kaçmasına kızacak biri değilim. Mustafa inanılmaz karakter göstererek penaltıyı atmak istedi. Yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ROSIER'E HİÇ YAKIŞMADI!"

Maç sonu Amilton ile Rosier arasında yaşanan tartışmayla ilgili gelen soruya genç teknik adam, "Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmaktan çok saygı önemli benim için. Bunu Beşiktaş camiasına söylemek istiyorum. Rosier'in yaptığı o kalitede bir futbolcuya yakışmadı. Yine söylüyorum. Maça gölge düşürmek, Beşiktaş'ı kötülemek için söylemiyorum. Ancak, saygı çok önemli. Kazandığında da, kaybettiğinde de..." cevabını verdi.

'Rosier'in ne yaptğını söylemek ister misiniz?' şeklinde gelen soruya Nuri Şahin, "Yaptığını söylemek istemiyorum. Herkesin kendi ayıbı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.