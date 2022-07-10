Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu derbisi

Antalyaspor ve Başakşehir takımları Burdur'da sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken teknik heyetler antrenman sonrası bir maç düzenledi. Antalya temsilcisi 4-3 kazandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.

Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.





Zafer Nuri Şahin ve ekibinin

İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.

Müsabakayı 4-3 Antalyaspor'un teknik heyeti kazandı.



