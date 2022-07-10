Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
373.717
-1.00%
BTXN Coin
7.13
-6.18%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C
    Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu derbisi

    Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu derbisi

    Antalyaspor ve Başakşehir takımları Burdur'da sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken teknik heyetler antrenman sonrası bir maç düzenledi. Antalya temsilcisi 4-3 kazandı.
    • 10.07.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.

    Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.

    Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu derbisi #1

    Zafer Nuri Şahin ve ekibinin

    İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.

    Müsabakayı 4-3 Antalyaspor'un teknik heyeti kazandı.

    Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu derbisi #2


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor'da stoper gündeminde yeni isim: Marc Bartra
    Transfer dosyası

    Trabzonspor'da stoper gündeminde yeni isim: Marc Bartra

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da yaşatılacak
    Gündem

    Katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da yaşatılacak

    Görüş Bildir