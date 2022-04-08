Nuri Şahin: Ya Türk'sündür ya değilsindir

Antalyaspor'un genç teknik adamı Nuri Şahin, Milli Takım'da Almanya'yı seçen gurbetçi oyunculara göndermede bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Tivibu Spor ekranlarında samimi açıklamalarda bulundu.

Nuri Şahin birbirinden çarpıcı sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"En çok Klopp'a danışıyorum"

"6-7 senedir teknik direktörlük hayalim vardı ancak Antalyaspor'a teknik direktör olmak için değil futbolcu olarak gelmiştim. Teknik direktörlük kararı almadan önce en çok danıştığım isim Jürgen Klopp oldu. Tuchel döneminde de geçirdiğim sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştım ve o dönemde taktik toplantılara girerek kendimi hocalığa hazırlamaya başladım."

"Vitor Pereira'yı izledim"

"Taktik konusunda oyuncularıma sormam. Taktiği ben ve ekibim belirler. Oyuncular için en doğru sistemi bulmak bizim görevimiz. Üçlü veya dörtlü savunmanın çok önemi yok. Üçlü savunmanın çok büyük avantajları vardı. Mesela Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde bizim çok izlediğimiz bir takımdı. Özellikle önde baskı konusunda onlardan öğrendiğimiz şeyler oldu. Mesela bence Trabzonspor'a karşı dörtlü savunma ile oynamak galibiyet şansını azaltıyor. Üçlü savunmanın onlara daha ters geldiğini düşünüyorum."





"Klopp bana 'emin misin' dedi

"Her teknik direktörden bir şey aldım. Klopp benim için çok değerli. Altay maçını kazandıktan sonra bizim maçın skorunu bana gönderip altına 'Wow!' yazmıştı. Hala irtibat halindeyiz. Hocalığa ilk geldiğimde 15. veya 16. sıradaydık. Klopp bana 'Emin misin?' demişti. Ben de ona bir hesaplama yaptığımı ve iyi yerlere geleceğimizi söylemiştim. Şu an o yolda ilerliyoruz."

"Ben başarısız oldum diye..."

"Benden sonra gelen nesillerde Türk Milli Takımı'nı seçmeyen oyuncuların benim milli kariyerimin önemli olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil Almanya'yı seçip çok başarılı oldu. Benim ise Milli Takım kariyerim hiçbir zaman istediğim gibi geçmedi."





"Ya Türk'sündür ya da değilsindir"

"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türk'sündür ya değilsindir. Stefan Kuntz'un başarılı olacağını düşünüyorum. Çok kaliteli bir kadromuz var. Türkiye'nin bir turnuva takımı olması gerekli. Biz 2002'de nasıl okuldan kaçıp maçları izlediysek, yeni nesile de böyle bir heyecan vermeliyiz.Ülkeye katkı sağlayamadığımı düşündüğüm zaman Milli Takım'ı bıraktım. Ben istediğim verimi hiçbir zaman Milli Takım'a sağlayamadım ancak ben Milli Takım'ı sevmediğim için değil katkı sağlayamadığım için bıraktım."