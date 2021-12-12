Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya teşekkür

Trabzonspor'u 2-1 yenerek bu sezon lidere ilk mağlubiyetini tattıran Antalyaspor'da teknik sorumlu Nuri Şahin, sosyal medya paylaşımıyla eski hocası Abdullah Avcı'ya teşekkür etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'un lider Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta Abdullah Avcı'nın eski öğrencisiyle karşılaşması da gecenin en önemli olaylarından bir tanesiydi.

Maç öncesi konuşan Avcı, "Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı. 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu ama böyle bir karar verdi. U17 şampiyonu olan takımın değerli bir oyuncusuydu. Avrupa’nın en önemli üç kulübünde oynadı. Kendine devamlı yatırım yapıyor. Antalyaspor’un verileri, o geldiğinden beri yukarı çıkıyor. Türk antrenörlerin sayısı, Avrupa’da bu şekilde çoğalacak. Rakibiz. Saygı çok önemli. Bundan sonraki maçlarda, Nuri hocaya başarılar diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

NURİ ŞAHİN'DEN TEŞEKKÜR

Maçın ardından sosyal medya paylaşımı yapan Nuri Şahin, "Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim Hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam." diyerek Abdullah Avcı'ya olan saygısını dile getirmiş oldu.