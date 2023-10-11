Nuri Şahin'den 'Buradayım' mesajı

AA & Ensonhaber

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı yöneticilerle birlite istifa etme kararı aldıklarını bildirdi.

Akdeniz ekibinde başkanın ayrılığı sonrası Nuri Şahin'in de veda edeceği iddia edildi. Şahin sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Genç çalıştırıcı, ayrılık iddialarını yalanladı.

"Burada olmaya devam edeceğim"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz, yaşanacak mutluluklarımız var. Bu şehri seviyorum, bu takıma inanıyorum, bu taraftara güveniyorum.