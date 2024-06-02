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Nuri Şahin'den paylaşım: Gurur duyuyorum

Nuri Şahin'den paylaşım: Gurur duyuyorum Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından "Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sonsuz desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı bir mesaj paylaştı.