Nuri Şahin'den paylaşım: Gurur duyuyorum

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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.
Milli futbolcu Arda Güler de Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.
Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmelerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum"
Nuri Şahin, paylaşımında, şunları dedi:
Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sonsuz desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.
Sezon ortasında ekibe katılmıştı
Antalyaspor'da teknik direktör olarak sezona başlayan Nuri Şahin, daha sonra Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic'in ekibine katılmıştı.
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