Petrol
93.7
-4.53%
Euro
18.3222
-0.43%
Dolar
17.9598
0.15%
Altın
1.026
-1.29%
Borsa
2866
0.05%
Bitcoin
438.030
-0.99%
BTXN Coin
6.56
1.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 24 C

    Nuri Şahin’den rekor üstüne rekor

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin göreve geldikten sonra kulüp tarihine geçerek 6 rekor kırdı.
    • 15.08.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 13:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nuri Şahin’den rekor üstüne rekor

    Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak iç sahadaki 16 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, ligin 2.hafta mücadelesinde deplasmanda Ümraniyespor'u Haji Wright'ın kaydettiği tek golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

    Kırmızı-beyazlı takımın deplasmanda aldığı galibiyet aynı zamanda Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in bir rekorun daha sahibi olmasını sağladı.

    Nuri Şahin’den rekor üstüne rekor #1

    Geçen sezon 5 rekor kırmıştı

    Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, geçen sezon ligi 7. sırada bitirirken Süper Lig’de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi rekoru kırmayı başarmıştı.

    Deplasmanda yenilmezlik rekorunuda kırdı

    Antalyaspor’un genç futbol sorumlusu Nuri Şahin, daha önce takımı çalıştıran ve deplasmanda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Tamer Tuna’ya ait olan rekoru da kırarak bu alanda da kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.

    6 rekoru kıran tek kişi

    Antalyaspor’un futbol sorumlusu Nuri Şahin, geçen sezon teknik adam Ersun Yanal’ın ardından göreve gelmesiyle kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi ve deplasmanda yenilmezlik serisi rekorunu kırmayı başardı.

    Nuri Şahin’den rekor üstüne rekor #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Teröre verdiğimiz ilk şehidin, şehadet yıl dönümü
    Gündem

    Teröre verdiğimiz ilk şehidin, şehadet yıl dönümü

    Adana Demirspor açıkladı: Mario Balotelli gidiyor
    Futbol

    Adana Demirspor açıkladı: Mario Balotelli gidiyor

    Görüş Bildir