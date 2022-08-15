Nuri Şahin’den rekor üstüne rekor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin göreve geldikten sonra kulüp tarihine geçerek 6 rekor kırdı.

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak iç sahadaki 16 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, ligin 2.hafta mücadelesinde deplasmanda Ümraniyespor'u Haji Wright'ın kaydettiği tek golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

Kırmızı-beyazlı takımın deplasmanda aldığı galibiyet aynı zamanda Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in bir rekorun daha sahibi olmasını sağladı.

Geçen sezon 5 rekor kırmıştı

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, geçen sezon ligi 7. sırada bitirirken Süper Lig’de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi rekoru kırmayı başarmıştı.

Deplasmanda yenilmezlik rekorunuda kırdı

Antalyaspor’un genç futbol sorumlusu Nuri Şahin, daha önce takımı çalıştıran ve deplasmanda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Tamer Tuna’ya ait olan rekoru da kırarak bu alanda da kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.

6 rekoru kıran tek kişi

Antalyaspor’un futbol sorumlusu Nuri Şahin, geçen sezon teknik adam Ersun Yanal’ın ardından göreve gelmesiyle kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi ve deplasmanda yenilmezlik serisi rekorunu kırmayı başardı.