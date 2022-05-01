Nuri Şahin'in öğrencileri yenilmiyor

Süper Lig'in 35. haftasında, Trabzonspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Alınan bu beraberlik ile Sahil ekibi, yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkardı.

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf olmadı ve maç 2-2'lik skorla tamamlandı.

Bu alınan beraberlik ile Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra taraftarlarının yüzünü güldürmeyi başardı ve şampiyon oldu.

Diğer yandan da Trabzonspor maçı öncesi 12 maçlık yenilmezlik serisi ile sahaya çıkan Antalyaspor bu serisini korudu. Lig'de en son mağlubiyetini 22. hafta mücadelesinde 20 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybederek yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra çıktığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Yenilmezlik serisi 13 haftaya çıktı

Başakşehir'i (1-0), Altay'ı (2-1), Fatih Karagümrük'ü (3-0), Yeni Malatyaspor'u (2-1), Demir Grup Sivasspor'u (1-0), Giresunspor'u (4-1), Hatayspor'u (4-1), Alanyaspor'u (3-1) yenen Akdeniz ekibi, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Kayserispor (1-1) ve son olarak 35. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerden de alınan 1 puan ile yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkardı.

Teknik direktörlük görevini Nuri Şahin'in üstlendiği kırmızı-beyazlı ekip, ligin 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü konuk edeceği Konyaspor ile yapacağı maçı da kaybetmeyerek namağlup unvanını korumak istiyor.