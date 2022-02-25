Nwakaeme: Başlangıç değil sonuç daha önemli

Nwakaeme: Başlangıç değil sonuç daha önemli

Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor karşısında galibiyet golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, maçın ardından konuştu.

Nwakaeme yaptığı açıklamada, "Bugün iyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Bugün de son saniyeye kadar bırakmadık." dedi.

"BAŞLANGIÇ DEĞİL SONLAR ÖNEMLİ"

Maçın sonuna dikkat çeken Nwakaeme, "Kayserispor iyi başladı maça ama başlangıçlardan ziyade sonlar daha önemlidir" şeklinde konuştu.



