Trabzonspor'da Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle forma giymeyen ve belki de uzun süre sonra ilk kez dinlenme fırsatı bulan Nwakaeme, Fenerbahçe maçını iple çekiyor.

Başakşehir maçında takımla İstanbul'a gidip takım arkadaşlarına moral veren ve ardından galibiyet sonrası tüm oyuncuları kutlayan Nwakaeme, F.Bahçe maçında takımının en büyük silahı olacak.

"FENERBAHÇE GALİBİYETİNİN ANLAMI ÇOK FARKLI"

Yokluğunda Trabzon'un hücum aksiyonlarının önemli şekilde etkilendiği görülen Nwakaeme, Fenerbahçe maçında sahne alıp, takımını zafere taşımayı amaçlıyor.

Nwakaeme, "Sezon başına göre başka bir Trabzon var ortada. Kazanarak gidiyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçındaki galibiyetin anlamı çok farklı. Biz de bu mutluluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz." dedi.