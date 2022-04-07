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    Nwakaeme rekoru kırmak istiyor

    Trabzonspor formasıyla en golcü sezonuna ulaşmasına sadece 1 gol kalan Anthony Nwakaeme, son 2 maçta gol atamaması nedeniyle rekora takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 11:08
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    Nwakaeme rekoru kırmak istiyor

    Trabzonspor'da, 11 gol, 10 asistlik müthiş performansıyla bu sezon fark yaratan Anthony Nwakaeme, 2 maçtır suskun.

    Rize'nin ardından Beşiktaş derbisinde de hücumda etkisiz kalan Nijeryalı yıldız, adeta rekora takıldı. Öyle ki tecrübeli futbolcu, 1 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Trabzonspor kariyerindeki en golcü dönemine ulaşacak.

    Gaziantep deplasmanında rekoru arayacak

    Rekoru getirecek golü 2 maçtır atamayan Nwakaeme, 8 Nisan Cuma günü oynanacak Gaziantep deplasmanında sessizliğini bozmak istiyor.

    Nwakaeme rekoru kırmak istiyor #1


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