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Nwakaeme rekoru kırmak istiyor
Trabzonspor formasıyla en golcü sezonuna ulaşmasına sadece 1 gol kalan Anthony Nwakaeme, son 2 maçta gol atamaması nedeniyle rekora takıldı.
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 11:08
Trabzonspor'da, 11 gol, 10 asistlik müthiş performansıyla bu sezon fark yaratan Anthony Nwakaeme, 2 maçtır suskun.
Rize'nin ardından Beşiktaş derbisinde de hücumda etkisiz kalan Nijeryalı yıldız, adeta rekora takıldı. Öyle ki tecrübeli futbolcu, 1 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Trabzonspor kariyerindeki en golcü dönemine ulaşacak.
Gaziantep deplasmanında rekoru arayacak
Rekoru getirecek golü 2 maçtır atamayan Nwakaeme, 8 Nisan Cuma günü oynanacak Gaziantep deplasmanında sessizliğini bozmak istiyor.