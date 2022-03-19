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    Nwakaeme rekorunu erteledi

    Rizespor karşılaşmasına rekor için çıkan Trabzonspor'un yıldızı, Beşiktaş karşılaşmasında şansını yeniden deneyecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 14:27
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    Nwakaeme rekorunu erteledi

    Trabzonspor, Rizespor'a mağlup oldu. Geçen hafta Göztepe'ye attığı golle 2019-20'deki 11 gollük performansını yakalayan Nwakaeme, Rize filelerini sarsması halinde en skorer sezonuna ulaşacaktı ama bu hayalini gerçekleştiremedi.

    DÜN ETKİSİZ OYNADI

    Son 4 maçta da fileleri havalandırarak 5 gol atan 'Sihirbaz', Rize'yi boş geçti.

    Daha önce Rize'ye karşı çıktığı 6 maçın 5'inde skora katkı yapan, 4 gol atan ve 4 de asist yapan 32 yaşındaki yıldız dün etkisiz oynadı.

    Nwakaeme rekorunu erteledi #1


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