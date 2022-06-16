Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı

Başarılı futbolcu Nwakaeme, sosyal medya hesabından Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Taraftarın sevgilisi olan Anthony Nwakaeme, kendisine ait Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti.

İşte Nwakaeme'nin yaptığı açıklama:

"Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar.

Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık.

Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."





120 maçta 41 gol 31 asist

33 yaşındaki yıldız futbolcu bordo-mavili formayla Süper Lig'de 120 maçta 41 gol atarken, 31 de asist yapmıştı.

"Parayı sorun etmem" demişti

Başarılı futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "Benim yakınımdaki insanlar beni tanırlar ve benim nasıl biri olduğumu bilirler. Sorunun para olmadığını, sevginin ve saygının her zaman paranın önüne koyduğumu bilirler. Parayla etkilenecek son insanım. İnsanların bunu bilmesini isterim." demişti.

Ancak Nijeryalı futbolcu bordo-mavililerle yaptığı görüşmelerde yıllık 3 milyon euro maaş isteyince görüşmeler çıkmaza girmişti.