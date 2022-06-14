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    Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrılıyor mu?

    Trabzonspor'un önemli futbolcusu Nwakaeme için teknik direktör Abdullah Avcı açıklama yaptı. Peki, Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrılıyor mu?
    • 14.06.2022 - 13:02
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    Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrılıyor mu?

    38 yıl aranın ardından şampiyon olan Trabzonspor'da yönetim, kadroyu büyük oranda korumanın planlarını yapıyor.

    Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hem kadroyu korumak hem de yeni futbolcular almak isteyen yönetim, bu konuda çalışmalara başladı.

    Yeni futbolcularla kadroyu güçlendirmek isteyen Abdullah Avcı, gelecek sene yine şampiyon olmak istiyor.

    Bu kapsamda takımın en önemli futbolculardan olan Nwakaeme'nin durumu merak edilmeye başlandı.

    Futbolcunun gitmesini istemeyen ve katkılarından faydalanmak isteyen yönetim, bu konudaki çalışmalarına devam ediyor.

    Konuya ilişkin en net açıklama ise teknik patron Abdullah Avcı'dan geldi.Avcı, TRT Spor ekranlarında katıldığı programda konuştu.

    Peki, Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? İşte yanıtı...

    Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrılıyor mu?

    TRT SPOR'un haberine göre; Abdullah Avcı, Nwakaeme transferi için konuştu.

    Tecrübeli teknik adam, "Nwakaeme, Trabzonspor için özel bir insan, özel bir oyuncu. 4 senedir önemli katkıları oldu. Kulüple görüşmeleri devam ediyor.

    Takımla iyi bir ilişkisi var. Bu süreç yönetimle onun arasında devam ediyor. Ben de bu süreci dışarıdan takip ediyorum.

    Süreci ben de bekliyorum, olmazsa B planını hazırlamaya çalışıyoruz. Ama burada önemli olan kurum Trabzonspor. Trabzonspor için burada doğru karar neyse onu vermeye çalışacağız." dedi.

    Nwakaeme, Trabzonspor dan ayrılıyor mu? #1

    Nwakaeme, Trabzonspor dan ayrılıyor mu? #2


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