Nwakaeme ve Bakasetas Trabzonspor'u sırtlıyor

Bordo-mavililerde Bakasetas ve Nwakaeme 9 gole doğrudan katkıda bulundu.

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Trabzonspor, topladığı 10 puan ile zirvenin ortağı oldu.

Trabzonspor'da bu sezon takımı sırtlayan iki yıldız var, onlar da Nwakaeme ve Bakasetas…

Süper Lig'in ilk 4 maçında 4 gol atıp krallıkta ilk sıraya oturan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, ayrıca bir kez de asist yaparak takımının attığı 10 golün beşine doğrudan katkı verdi.

TAKIMIN YILDIZLARI

Karadeniz ekibinin bir diğer fark yaratan oyuncusu ise Bakasetas oldu. Yunan futbolcu, geride kalan 4 maçta da ilk 11'de sahaya çıkarken 2 gol atıp 2 kez de asist yaptı.

Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas'ın ortaya koyduğu bu performans tüm dikkatleri üzerine çekerken yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.