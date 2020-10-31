Nwakaeme'den Newton'a gönderme: Ben hoca değilim

Kasımpaşa maçında 2 gol 1 asistle oynayan Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri karşılaşmanın ardından teknik direktörünü eleştirdi.

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Maçı 3-1 önde götürmesine rağmen 4-3 kaybeden bordo-mavililerde, 2 gol 1 asistle oynayan Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHANIN İÇİNE MÜDAHALE EDEMİYORUM"

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe maçında olduğu gibi ikinci yarıda sıkıntı yaşadıklarını belirtti ve teknik patron Eddie Newton'a gönderme yaptı. Nwakaeme,"Ben futbolcuyum, hoca değilim. Sahanın içine ben müdahale edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ikinci yarılarda sorun yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında da benzer sorunlar yaşadık. Yine görüldüğü gibi bu maçın ikinci yarısında da aynı sorunları yaşadık. Bunları çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

2 GOL 1 ASİST YETMEDİ

Trabzonspor'daki ilk iki sezonunda muhteşem işlere imza atan Anthony Nwakaeme için bu yıl beklendiği gibi başlamamıştı. Ancak 31 yaşındaki Nijeryalı beklenen patlamayı dün gece yaptı.

23'te Serkan Asan'a asist yapan Nwakaeme 31'de ise kendi yarattığı pozisyonda bordo-mavilileri öne geçirdi. Nijeryalı resitale 38'de attığı ikinci golüyle devam etti, Baker’ın pasında ceza yayından yine müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ancak son bölümde yenilen 2 golle Kasımpaşa'ya mağlup olunması Nwakaeme için güzel başlayan gecenin hüzünle bitmesine neden oldu.