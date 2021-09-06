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    Nwakaeme'den yönetime yeni sözleşme mesajı

    Trabzonspor'un sözleşme uzatmak istediği Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, "Trabzon benim ikinci evim. Hedefim şampiyonluk " dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 10:02
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    Nwakaeme'den yönetime yeni sözleşme mesajı

    Bu sezon kadrosunu yıldız isimlerle takviye eden Trabzonspor, şampiyonluk için kenetlenmiş vaziyette...

    Yönetim, takımdaki oyuncuların sadece sahaya konsantre olması için elinden geleni yapıyor. Hatta ileride oluşabilecek sıkıntıların da önüne geçmek isteyen bordo mavililer, sözleşmesi sona erecek isimlerden Anthony Nwakaeme ile şimdiden masaya oturmak istiyor.

    Nwakaeme den yönetime yeni sözleşme mesajı #1

    NWAKAEME YEŞİL IŞIK YAKTI

    Bu sezon formda bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu şimdiden 3 gol, 1 asistle takımın gol yükünü sırtlanmış durumda. Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu belirten Nwakaeme "Eğer sözleşme uzatacaksanız ben hazırım" mesajını gönderdi.

    "TARİHE GEÇMEK İSTİYOR"

    Trabzon'u ikinci evi olarak gördüğünü belirten yıldız futbolcu "En büyük hedefim bu takımda şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmek" dedi.

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