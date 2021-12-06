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    Nwakaeme'nin mükemmel performansı

    Nwakaeme'nin mükemmel performansı

    Süper Lig’de namağlup zirvede olan Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme, tarih yazıyor. Gol ve asist katkısıyla yıldızlaşan başarılı futbolcu, takım liderliğini de üstleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:15
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    Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken bireysel performanslar da takım performanslarını olumlu veya olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

    3 büyükler olarak bilinen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe; lider Trabzonspor'un puan olarak epey gerisinde kalırken bireysel performanslar da düşündürüyor.

    Nwakaeme nin mükemmel performansı #1

    NWAKAME'DEN 12 GOLE DİREKT ETKİ

    Bordo-mavililerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Nwakaeme, 6 gol 6 asistle takımının zirvede bulunmasının ana faktörlerinden biri durumunda. Sadece istatistiksel olarak değil oyun içerisindeki duruşu ve takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, 12 gole direkt katkı sağladı.

    Fenerbahçe'de geçen sezona damga vuran Pelkas, Beşiktaş'ın asist kralı Rachid Ghezzal ve Galatasaray'ın tecrübeli ismi Feghouli ise bu sezon sınıfta kaldı.

    Nwakaeme nin mükemmel performansı #2

    3 FUTBOLCU TOPLAM 2 GOL 3 ASİST

    Pelkas, sadece 7 maçta süre alabilirken gol veya asist katkısı sağlamadı.

    Ghezzal ise 13 maçta 1 gol 1 asist yaparak geçen seneyi mumla arattı; buna etken olarak golcülerin formsuzluğu da gösteriliyor.

    Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli de suskun isimlerden. 12 maçta süre alan Cezayirli, 1 gol 2 asist yaparak beklentilerin uzağında kaldı.

    Nwakaeme nin mükemmel performansı #3

    Nwakaeme nin mükemmel performansı #4

    Nwakaeme nin mükemmel performansı #5

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