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    Nwakaeme'nin rekor sessizliği

    Süper Lig'in 33. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşmaya çalışacak.
    • 13.04.2022 - 11:42
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    Nwakaeme'nin rekor sessizliği

    Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, son 3 haftada rakip fileleri boş geçti.

    Bordo-mavili ekibin 30. haftada Rizespor, 31. haftada Beşiktaş ve 32. haftada Gaziantep FK ile oynadığı maçlarda gol kaydedemeyen Nwakaeme, 3 haftadır gol rekorunu gerçekleştiremedi.

    Gol rekoru için sahaya çıkacak

    Nwakaeme, Fatih Karagümrük maçında hem 3 haftalık sessizliğini bozmanın hem de gol rekorunu kırmanın mücadelesini verecek.

    İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 139 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken, gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.

    Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 26 mücadelede 11 gol atma başarısı gösterdi.

    Nwakaeme nin rekor sessizliği #1


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