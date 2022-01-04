O isimden flaş çağrı! Süper Lig'in ikinci yarısı ertelenecek mi?

Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından vakalar artarken, Süper Lig'in ikinci yarısının ertelenme ihtimali gündeme geldi. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ertelenecek mi?

2019 yılının son aylarında hayatımıza giren ve sık sık mutasyona uğrayan koronavirüs, Omicron varyantı ile yeni bir yüzünü daha gösterdi.

Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından vaka sayıları artarken, bazı basketbol maçları ertelendi.

Basketbolcuların dışında da futbol camiasından peş peşe korona haberleri gelmeye başladı.

Bu kapsamda Antalyaspor ile Katar'da Süper Kupa maçı oynamaya hazırlanan ve korona vakalarının artış gösterdiği Beşiktaş, TFF'ye başvurdu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'ye başvuru yaparak Süper Lig'in ikinci yarısının 15 gün geç başlatılmasını iletti.

Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ertelenecek mi? Süper Lig 15 gün geç mi başlayacak? İşte yanıtı...

SÜPER LİG 15 GÜN GEÇ Mİ BAŞLAYACAK?

Yedi futbolcusunda koronavirüs veya grip tespit edilen Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fanatik gazetesine yaptığı açıklamada, "Birçok futbolcumuz Kovid-19. Her kulüp de aynı durumda. Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Beşiktaş'ın talebi üzerine nasıl bir cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.