Obi Mikel, Trabzonspor'a geri dönmek istiyor

Trabzonspor'la sözleşmesini geçtiğimiz aylarda karşılıklı feshederek yollarını ayıran Obi Mikel, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kendisinden özür dilemesi halinde geri dönebileceğini söyledi.

Pandemi sürecinde ailesi için endişelendiğini ve onların yanında olmak istediğini gerekçe göstererek Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, bordo-mavili taraftarların kendisine yönelik, 'geri dön' çağrılarıyla ilgili konuştu.

Karadeniz Gazete'ye özel açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, ''Pandemi sürecinde ailemle ilgili kaygılarım vardı. Bunu başkanla paylaştım ancak önemsenmedi. Hafife alındı. Bu duruma çok üzüldüm ve ‘öncelik ailem’ deyip ayrıldım. Giderken açıkçası kalmam için kimseden bir çağrı almadım. Hatta bundan sanki mutlu olanlar bile vardı'' ifadelerini kullandı.

''DÖNMEK İÇİN ÖZÜR BEKLİYORUM''

Trabzonspor'un kendisi için özel olduğunu ve geri dönmek için bir özür beklediğini dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, ''Trabzonspor taraftarı benim için çok özel. Hala sosyal medya üzerinden kendileriyle konuşuyoruz. Benim için taraftarlar hep güzel anılarda kalacak. Yeniden Trabzonspor’a dönmeyi isterim ancak bunun için bir özür bekliyorum. Hak ettiğimi de düşünüyorum" şeklinde konuştu.

''BAŞKANIN ARAMASINI BEKLERİM''

Geri dön çağrılarına da cevap veren Mikel sözleri şöyle bitirdi:

“Ben geri dönmeyi çok isterim. Ben gitmek istediğimde kızan bir kesim olsa bile hala Trabzonspor taraftarlarından destek mesajları alıyorum. Gerçekten çok kez bana kendimi iyi ve değerli hissettirdiler. Ama dönmem için en azından bir kez Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından aranmak isterim. Problemi çözebiliriz. Bir özür bekliyorum.”