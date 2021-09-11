Obradovic: Fenerbahçe'nin evine dönmek çok özel

Hazırlık turnuvası için Ülker Spor Salonu'na gelen Zeljko Obradovic, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

7 yıllık Fenerbahçe macerasını noktalayan ve 1 yıl ara verdikten sonra Partizan'ın başına geçen Zeljko Obradovic, İstanball Cup için geldiği Ülker Spor Salonu'nda Tivibu Spor'a konuştu.

"ÇOK GÜZELDİ HER ŞEY"

Obradovic, "Çok mutluyum. 15 ay sonra İstanbul'a güzel bir sebepten ötürü geldim. Büyük bir keyif, büyük bir onur Melih'in düğününde yer almak. Çok güzeldi her şey. Benim için tüm arkadaşlarımı, dostlarımı aynı anda görme fırsatı oldu." ifadelerini kullandı.

"MUTLULUK VERİCİ"

Sırp başantrenör, "Ben Fenerbahçe'de 7 yıl geçirdim. Burada bulunmak özel ve güzel bir duygu. Fenerbahçelilerin önünde olmak, salonda bulunmak onur verici. Böyle bir atmosferde onlarla tekrar bir araya gelmek mutluluk verici." dedi.

Obradovic, takımının durumuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlık maçları her zaman takımınızın nerede olduğunu anlamanız için bir fırsattır. 10 gündür birlikteliyiz. Antrenmanlar çok yeni başladı. Bu sezon öncesi kampı. Bazı problemler olur ama burada bizim için fırsatlar var. Monaco gibi EuroLeague takımına karşı oynayacağız. Fenerbahçe Beko da öyle. Benim için, takım için büyük bir fırsat. Oyunu, neleri değiştirmemiz gerektiğini anlamamız için sezon başı için önemli bir test.

Bazı sebeplerden dolayı sorunlar yaşadık. Bazı oyuncular sakatlandı, geç geldi, farklı sebepler vardı. Herkesle aynı anda çalışma fırsatı bulmadık. Mutluyum, bu oyuncu grubuyla çalışmaktan dolayı. En yaşlı oyuncumuz 27-28 yaşında. Kevin Punter bizim için önemli bir isim. Sıkı ve tutkuyla çalışıyor. Oyunumuz gelişecekse onun çok büyük bir katkısı olacak."