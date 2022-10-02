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    Ödünç ayakkabılarla Galatasaray'ı devirdiler

    Nijerya U17 Kadın Milli Takımı ile Galatasaray Kadın Takımı hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
    • 02.10.2022 - 12:06
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    Ödünç ayakkabılarla Galatasaray'ı devirdiler

    Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Nijerya U17 Kadın Futbol Milli Takımı arasında Kocaeli’de oynanan hazırlık maçı Nijerya ekibinin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

    Müsabakanın ardından çok iyi bir sınav verdiklerinin altını çizen Nijerya ekibinin teknik direktörü Olowookere Bankole, "Biz ayakkabılarımızı beyazlardan ödünç alıyoruz, Afrika’daki erkeklerden ödünç alıyoruz. Daha biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ekonomi olarak da yeterli değiliz. İyi bir gelişim programıyla U17, U20 ve A takım kategorilerinde başarılı olmak istiyoruz. Şu an öyle bir bütçeye sahip değiliz. Bunları programlayıp ekonomik olarak da desteklemek lazım." dedi.

    Ödünç ayakkabılarla Galatasaray ı devirdiler #1

    Fenerbahçe ile de karşılaşacaklar

    Bir süredir çalışmalarını Kocaeli Edis Spor Kompleksi'nde sürdüren Nijerya U17 Kadın Futbol Milli Takımı ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı arasında hazırlık maçı oynandı.

    Her iki takımın da form durumlarını test ettiği dostluk maçının kazananı 4-1’lik skorla Nijerya ekibi oldu. Dünya Kupası’na hazırlanan Nijerya ekibi, 4 Kasım’da da Samandıra’da Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.

    Ödünç ayakkabılarla Galatasaray ı devirdiler #2

    Ödünç ayakkabılarla Galatasaray ı devirdiler #3

    Ödünç ayakkabılarla Galatasaray ı devirdiler #4


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