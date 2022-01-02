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    Ofsporlu futbolculardan maaş göndermesi

    Ofsporlu futbolculardan maaş göndermesi

    Ofspor'da parasını alamayan futbolcular Fesupanallah şarkısıyla başkana seslendi. Kulüp başkanı oyunculara Peaky Blinders dizisiyle yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 14:41
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    TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Ofspor'da bir grup futbolcu, paralarını alamadıklarını kulübün resmi Twitter hesabından yayınladıkları bir videoyla duyurdu.

    Erkin Koray'ın Fesuphanallah şarkısının sözlerini değiştiren futbolcular, "Arkası gelmez ödemelerin, bıktım illallah" diyerek kulüp başkanına seslendi.

    Video, kulübün sosyal medya hesabından "Ofspor’da ödeme zorluklarından dolayı futbolculardan başkana gönderme" başlığıyla paylaşıldı.

    Ofsporlu futbolculardan maaş göndermesi İZLE

    Ofsporlu futbolculardan maaş göndermesi #1

    “BAŞKANIN CEVABI”

    Kısa süre sonra kulübün hesabından yanıt paylaşımı yapıldı. "Ve başkanın cevabı" notuyla paylaşılan videoda ise Peaky Blinders dizisinden bir sahne yayınlandı. Sahnedeki sözleri değiştirerek altyazıyla oyunculara seslenen başkan "Kimsenin lanet parası Ofspor'umda kalmadı, ödeyeceğiz" mesajı verdi.

    Ofsporlu futbolculardan maaş göndermesi #2


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